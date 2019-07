Nuovo punto informativo del Nodo anti discriminazione

Nuovo punto informativo del nodo territoriale anti discriminazione isitutito dalla Provincia di Vercelli sulla base del protocollo sottoscritto nel 2017 con la Regione Piemonte.

Da lunedì 1 luglio il Nodo Provinciale ha un nuovo Punto informativo: si tratta di Cerseo, Centro Europeo di Ricerca e sviluppo per l’Est e l’Ovest, già presente nelle Rete, che ha sottoscritto con la Provincia di Vercelli il protocollo di Punto informativo. Alla presenza della Consigliera di parità Lella Bassignana, dei responsabili del Nodo provinciale Daniela Barro e Danilo Giovini, il dirigente dell’amministrazione provinciale, Piero Vantaggiato e la presidente di Cerseo Gianina Sion, hanno siglato l’accordo che rende operativo il Punto informativo del Nodo territoriale della provincia di Vercelli. “E’ sicuramente importante – commenta Lella Bassignana - coprire il territorio per dare un sevizio capillare. Cerseo ha potuto sottoscrivere l’accordo dopo aver completato la formazione obbligatoria”.



La Rete regionale è costituita dal Centro regionale contro le discriminazioni, dai Nodi territoriali e dai Punti informativi.

Obiettivi della Rete regionale sono la prossimità alle potenziali vittime e la capillare diffusione di informazioni sul territorio. È pertanto cruciale il coinvolgimento dell’associazionismo che lavora a contatto con le potenziali vittime di discriminazione e la creazione di sinergie tra il settore pubblico e quello privato.

Le associazioni e gli enti che partecipano alla Rete attualmente sono 37 e tra questi tredici hanno aderito in qualità di Punti informativi: sono distribuiti su tutto il territorio vercellese e i referenti hanno frequentato il I° modulo del corso per operatore / operatrice antidiscriminazioni acquisendo le competenze di base necessarie per lo svolgimento delle funzioni-chiave dei punti.



Tra le principali azioni che il Nodo territoriale vercellese intende promuovere ci sono: gli incontri di informazione per gli amministratori e i funzionari dei comuni; i percorsi informativi di aggiornamento dei referenti dei punti informativi; l'indagine territoriale per rilevare la presenza dei Comitati Unici Garanzia e formazione presidenti e dei componenti; i percorsi di conciliazione per il contrasto alle molestie sul luogo di lavoro.