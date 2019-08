Vercelli: cosa visitare nella città del riso

Vercelli è una città ricca d’arte, da visitare almeno una volta nella vita. Nonostante non sia una tra le mete preferite dai turisti, che si dirigono più spesso verso Torino o Alessandria, questo capoluogo di provincia nasconde diversi monumenti e attrazioni in grado di lasciare chiunque a bocca aperta.

Viaggio nella storia

Piazza Cavour è senza dubbio il cuore della città. Su questa piazza si affacciano alcuni tra i più antichi edifici del capoluogo, con tetti a spiovente e ampi porticati sotto i quali passeggiare nelle uggiose giornate di pioggia. La località è intitolata a Camillo Benso, autore di diverse opere per la crescita della città. A lui si deve, per esempio, la costruzione del Canale Cavour, indispensabile per la coltivazione del riso nell’area circostante. Ben visibile da Piazza Cavour, la Torre dell’Angelo sovrasta la città ed è, senza dubbio, un segno distintivo di Vercelli. Alla torre sono legate diverse leggende, dall’angelo che salvò una persona in bilico sulla cima della costruzione all’angelo che preservò la torre stessa dal cedimento, poiché le sue basi non erano tra le più solide. Senza dubbio, ciò spiega il nome attribuito a questo monumento.

In via Foà si erge invece la grande Sinagoga di Vercelli. La struttura sorprende sin dal primo sguardo, costituita da fasce orizzontali bicolore, merlature e piccole torrette decorate. Il Tempio ebraico è stato progettato dall’architetto Giuseppe Locarni nella seconda metà dell’Ottocento, in seguito all’emancipazione della comunità ebraica voluta dal Re Carlo Alberto di Savoia. Chi desidera visitare una tra le chiese può belle del nord, può recarsi presso la Basilica di Sant’Andrea, che si erge in tutta la sua maestosità nei pressi del parco intitolato a John Fitzgerald Kennedy. Questo è senza dubbio il monumento simbolo della città, inaugurato nel 1219 e completato nel 1227. È inoltre uno tra gli esempi più precoci e ben riusciti di gotico italiano, con elementi di architettura romanica che si fondono nella struttura.

Sport e arte

Spostandovi dal centro, potrete visitare lo stadio della città, intitolato al celebre attaccante Silvio Piola, amatissimo titolare della Pro Vercelli. La squadra infatti, conquistò ben 7 scudetti tra il 1908 e il 1922, rientrando di diritto nella storia del calcio italiano. Al giorno d'oggi, la squadra non gode purtroppo degli stessi fasti, militando in Serie C. Chi ama l'arte e le scienze può invece visitare il Museo della Farmacia Picciòla, composto da 6 sale d'esposizione che narrano l'evoluzione della farmacia nel corso degli ultimi 200 anni.

Al suo interno si possono trovare pestelli, mortai e altri strumenti necessari per esercitare la professione, per un excursus unico nella storia della medicina. Vi è persino un coccodrillo imbalsamato! In centro si trova infine la chiesa di San Marco, ormai sconsacrata: questa è stata riconvertita in un bellissimo edificio dedito all’esposizione di mostre e opere culturali, chiamato ARCA. Ovviamente, gli interni non sono stati modificati: una volta al suo interno, si possono ancora ammirare gli affreschi presenti sul soffitto. Il contrasto tra nuovo e vecchio è lampante e senza dubbio suggestivo. Che sia un soggiorno giornaliero o una vacanza prolungata, Vercelli vi saprà accogliere con la sua arte e la sua storia, facendovi sentire nuovamente a casa.