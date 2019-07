A 14 anni dalla tragica scomparsa, Vercelli ricorda monsignor Luigi Locati, missionario e primo vescovo di Isiolo, assassinato il 14 luglio 2005 in Kenya.

Al missionario vercellese sono rimasti legati tanti amici che lo avevano conosciuto e apprezzato come sacerdote e che gli erano stati vicini negli anni dell'attività missionaria in Africa. Persone che erano cresciute nel suo oratorio o che avevano frequentato le tante attività che don Luigi aveva svolto in Santa Maria Maggiore, a Vercelli, dove aveva operato prima di trasferirsi in Kenya.

La Chiesa eusebiana lo ricorda con una messa di suffragio, che monsignor Marco Arnolfo celebrerà alle 17,30 di domenica in duomo. Sarà l’arcivescovo, Marco Arnolfo a officiare la liturgia alla quale, tutti gli anni, partecipano sempre tanti vercellesi legati al ricordo di questo sacerdote tanto amato.