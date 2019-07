Asl: nuovo primario nel reparto di Neurologia

Il professor Cristoforo Comi è il nuovo direttore della neurologia dell’Asl di Vercelli. Ha preso servizio in azienda il 24 giugno.



Classe 1971, laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Milano nel 1996, Comi si è specializzato in neurologia nel 2002 all’Università del Piemonte Orientale. Nel 2006 ha conseguito un dottorato di ricerca in medicina molecolare.



Professore associato di neurologia da ottobre 2018, Comi proviene dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara dove è stato responsabile del Centro Parkinson e Disordini del Movimento e del Centro per la Sclerosi Multipla.

Membro del comitato editoriale di sei riviste scientifiche internazionali, è anche autore di oltre 100 pubblicazioni.



Come campo di interesse clinico principale il Comi si occupa di malattie neurodegenerative e in particolare di parkinson e sclerosi multipla. Nel suo percorso di formazione, tra il 2001 e il 2002, anche un periodo trascorso negli Stati Uniti al Dipartimento di Neurologia del Mount Sinai Hospital di New York.