"Dovete pagare il biglietto come tutti": pestato a sangue il gestore di una piscina

Si sono presentati alla cassa del centro sportivo Alba Marina di Valdengo pretendendo di entrare gratuitamente per tutta la stagione con le rispettive famiglie. Atteggiamenti pesanti e intimidatori, quelli messi atto da alcuni individui, già noti alle forze dell'ordine.

L'attuale gestore dell'impianto sportivo, da poco passato a una nuova proprietà, non si è lasciato intimidire dalle pressioni e dalle minacce ed ha preteso il giusto pagamento come per tutti gli altri avventori. Il rifiuto ha scatenato la furia dei due capofamiglia che sono passati ai fatti riempiendo di calci e pugni il malcapitato.

I violenti colpi hanno gettato a terra l'uomo che, svenuto, è stato soccorso e trasportato in ospedale con una prognosi di parecchi giorni. La denuncia è stata raccolta dai Carabinieri che, dopo le indagini di rito, hanno individuato i responsabili.