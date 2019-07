Torna a Casale Monferrato per il quarto anno consecutivo Molecola Coop Race

Dopo il grande successo delle precedenti tre edizioni, con oltre 70 mila euro di premi distribuiti, ritorna l’iniziativa che premia i campioni della spesa, promossa da Nova Coop, Coop Liguria, Coop Lombardia e Molecola e organizzata dall’agenzia Zip.

Sabato 13 luglio dalle ore 11.00 alle ore 18.00 a Casale Monferrato, per il quarto anno consecutivo, chi vuole può dimostrare le sue capacità nel destreggiarsi tra le corsie del centro commerciale “La Cittadella”.

Ogni team è composto da due concorrenti, uno che spinge il carrello indossando una mascotte a forma di lattina di Molecola e un altro seduto all’interno del carrello.

In ogni località verrà ricreato un vero e proprio ipermercato con stravaganti prove di abilità da superare, a cui si aggiunge un divertente quiz sulla sostenibilità ambientale, in linea con la campagna di comunicazione #coopambiente - www.e-coop.it/web/guest/r/coop-e-l-ambiente .

Tutti i partecipanti verranno omaggiati con prodotti offerti dai 20 Top Sponsor della manifestazione.

I più veloci in ogni gara vincono subito un buono spesa di 50 euro mentre per i finalisti sono in palio buoni spesa fino a 1000 euro spendibili presso tutti gli ipermercati Coop.

La partecipazione è gratuita.

Fino ad ottobre è possibile partecipare alla corsa più pazza del mondo anche in altri nove appuntamenti in programma nei centri commerciali di Piemonte, Liguria e Lombardia.

Queste le prossime date:

7 settembre - Novara

14/15 settembre – Sarzana La Spezia /Genova Carasco

21/22 settembre - Albenga/Savona

28/29 settembre - Brescia / Cremona

5 ottobre - Torino via Livorno

Il 12 ottobre ci sarà la Finale a Torino nella centrale via Roma, nei pressi della Galleria San Federico.

Informazioni e regolamento su www.molecolacooprace.it #molecolacooprace

Si rafforza, inoltre, l’impegno nel comporre il Carrello solidale, contenente i prodotti di volta in volta in esposizione nei percorsi di gara ed anche altri beni che via via si aggiungeranno. Anche quest’anno la totalità dei prodotti verrà consegnata al Gruppo Abele durante la finale di Torino.

Per contatti: Zip - Mariangela Salvalaggio - mariangela@zip-progetti.it mob. 3392959119