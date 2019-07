Svuotava gli armadietti della palestra: in manette un 21enne

Prima di essere arrestato, ha messo a segno oltre venti furti svuotando gli armadietti dei frequentatori di una palestra cittadina. Da diverse settimane i frequentatori della palestra “Move”, di via Caduti sul lavoro di Vercelli, lamentavano sparizioni di denaro, orologi e telefoni cellulari durante le loro sedute di allenamento: al rientro dalle attività sportive trovavano gli armadietti dello spogliatoio forzati e constatavano la mancanza dei loro effetti personali.

A seguito delle denunce presentate, i Carabinieri della sezione Operativa del N.O.R. di Vercelli, di concerto con la Procura della Repubblica di Vercelli e con la fattiva collaborazione del titolare della palestra, provvedevano a porre sotto sorveglianza i locali degli spogliatoi e potevano così sorprendere sul fatto M.A., un operaio ventunenne di origini marocchine, residente a Vercelli, già gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Il giovane riusciva ad entrare nella palestra sottraendosi ad ogni controllo, attendeva che i clienti si preparassero e quindi uscissero dallo spogliatoio e procedeva alla forzatura delle serrature degli armadietti ed a razziarne il contenuto, consistente in denaro contante, cellulari ed orologi.

All’atto dell’arresto il giovane è stato trovato in possesso di 250 euro appena prelevati da un armadietto, parte di un bottino che, in poche settimane, aveva già superato i 2.000 euro complessivi.

Ad incastrarlo, oltre al ritrovamento della refurtiva, anche le immagini della video sorveglianza appositamente installata, che lo ritraggono inequivocabilmente durante il saccheggio.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Vercelli, veniva condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.