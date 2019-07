Vettura a fuoco, nel tardo pomeriggio di giovedì, sul raccordo Stroppiana - Santhià, al chilometro 14 in direzione Vercelli.

Fortunatamente il rogo non ha causato feriti: sul posto, per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la vettura sono intervenute squadre dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris e e dei volontari di Santhià che si sono occupati del raffreddamento e della messa in sicurezza della vettura.