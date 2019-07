Vercelli a led: le vie interessate dai nuovi lavori

Nell’ambito del progetto di rinnovo e miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica della città, ASM Vercelli a partire da domani 12 luglio e fino a sabato 20 luglio effettuerà la sostituzione e posa di un ulteriore gruppo di nuove lampade stradali a Led nel rione Capuccini e nelle aree intorno al centro storico.

Eliminando le vecchie lampade ad alto consumo energetico, Asm Vercelli garantirà da un lato un netto risparmio energetico e una maggiore sostenibilità ambientale e, dall’altro, un notevole incremento delle prestazioni luminose per la sicurezza dei citttadini e degli automobilisti riducendo infine l’inquinamento luminoso.

Le vie interessate dal servizio saranno via Cadore, via Alpi, via Failla, via Alfieri, via Aosta, via Trino/Cascina Lavino, via Macchiavelli, via Terracina, via Tigrai, via Libia, via Guicciardini, via Lamporo, via Parini, via Sauro, via S.Pancrazio, via Candia, via Neghelli, via Pirandello, via Zeno, strada vicinale Aravecchia, via Asmara, via Col di Lana, via F. Borgogna, via Henry Spaak, via Petrarca, via XXVI Reggimento Cavalleria, via Sesia, via Delleani, via Aravecchia, via Villa, via Roggia Vassalla.

In relazione alle suddette lavorazioni, potranno essere interdette alcune aree di sosta per lo stretto tempo necessario alla installazione delle nuove lampade.

Asm Vercelli procederà settimanalmente ad informare la cittadinanza sulle installazioni previste che, fino agli inizi di settembre, riguarderanno circa 4.000 nuovi punti.