Rotary Club Vercelli: Ricci nuovo presidente

Martedì 2 luglio nella splendida cornice del castello di Desana si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne della presidenza del Rotary Club Vercelli da Nicola Santoro a Carlo Ricci.

Gradita ospite Giovanna Mastrotisi, governatrice Rotary del Distretto 2031 per l’anno 2019/20.

Dopo il benvenuto di rito, il Past President ha brevemente illustrato l’intenso lavoro svolto durante l’anno rotariano e Carlo Ricci ha esposto le future iniziative e gli obiettivi che vedranno protagonista il Rotary Vercelli nel trovare pronte e concrete risposte ai bisogni della collettività.

Nel corso della serata sono stati consegnati ad alcuni membri del Club il riconoscimento “Paul Harris” come ringraziamento per lo straordinario impegno personale applicato ai services, mentre al Presidente 2017/18 Benedetta Delleani è stato assegnato l’attestato presidenziale del Rotary International per aver conseguito tutti gli obiettivi prefissati nell’anno rotariano.

Un’altra “spilla” molto importante è stata consegnata al socio Alberto Rosso per i suoi 25 anni di permanenza nel Club.

Inoltre, dopo una breve presentazione ed un caloroso benvenuto, sono stati accolti due nuovi soci che sicuramente arricchiranno il Club.

Infine, i discorsi conclusivi dei due presidenti, con i migliori auguri a Carlo Ricci per un anno proficuo e intenso, il tutto all’insegna dell’amicizia rotariana.