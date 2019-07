Scoppio di un frigo in gelateria: bimbo ferito a una mano

Paura a Novara in pieno centro storico oggi pomeriggio all’ora dello “struscio”: poco prima delle 18 una forte esplosione ha creato il panico tra i numerosi passanti nel centralissimo Corso Italia. A causare il boato è stato – secondo le prime ricostruzioni - lo scoppio di un frigorifero in una gelateria, la “Vero Latte”, al civico 6, che ha anche causato il ferimento, per fortuna in modo lieve, di un bambino, ferito ad una mano da una scheggia di vetro e subito soccorso dal personale del 118. La zona è stata recintata dai vigili del fuoco. Sul posto anche i Carabinieri.