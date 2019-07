Incendio in una villetta

Un incendio divampato all'alba di mercoledì ha danneggiato una villetta di via XXV Aprile, a Serravalle Sesia. Nella casa vive solo una persona anziana che, per fortuna, è riuscito a mettersi in salvo.

Per spegnere il rogo, poco prima delle 5 del mattino, è stato necessario l'intervento di una squadra Vigili del Fuoco del Distaccamento di Varallo che, raggiunta Serravalle, ha estinto l'incendio ha provveduto a mettere in sicurezza l'abitazione: i locali maggiormente interessati dal rogo - la zona giorno - sono attualmente inagibili.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Borgosesia e il personale del 118 per verificare le condizioni di salute dell'anziano.