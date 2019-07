La pista di atletica sarà intitolata a Buonanno

Con una cerimonia in programma il 20 luglio la pista di atletica di Borgosesia verrà intitolata a Gianluca Buonanno: «Da tempo avevamo il desiderio di dedicare a Gianluca uno spazio della nostra città, per far sì che la sua memoria, comunque indelebile per tutti, fosse anche vincolata anche a qualcosa di tangibile – spiega il Sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani – in quest’ottica ci è parso perfetto intitolare a lui la pista di atletica appena rinnovata: Gianluca dava molto importanza all’attività sportiva, quindi questo manufatto è ideale per ricordarlo».



La pista è stata riconsegnata all’utilizzo della città nelle ultime settimane, dopo lavori lunghi, che hanno richiesto anche una variante in corso d’opera per poter rifare integralmente il tartan dopo l’asportazione del precedente, in modo da avere un risultato ottimo per l’utilizzo da parte degli atleti, oltre che duraturo: «I lavori sono costati in tutto 290mila euro, a metà agosto saranno completati anche l’area concorsi e la mezzaluna, con ulteriori 40mila euro di investimento – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Bonaccio - dopo di che tutto il complesso sarà curato direttamente dal Comune tramite la Seso in modo da garantire elevati standard di usufruibilità e l’accesso alla pista sarà regolato tramite badge, così da verificare gli ingressi e controllare l’utilizzo adeguato dell’impianto».



La pista sarà inaugurata il 20 luglio alle 18: «Alla cerimonia avremo tanti ospiti - conclude il sindaco – in primo luogo tutti i cittadini: è per loro che noi amministratori pubblici lavoriamo, e siamo felici di festeggiare insieme a loro la concretizzazione di un lavoro iniziato da tempo, che agevolerà gli sportivi di tutto il territorio. A condividere con tutti noi Borgosesiani questo momento di gioia e di festa - aggiunge Paolo Tiramani - ci sarà il nostro campione di salto in alto Stefano Sottile e sarà presente anche la campionessa paralimpica di atletica leggera Giusi Versace: due esempi di come lo sport richieda impegno e tenacia per raggiungere risultati importanti. Lo stesso impegno e la stessa tenacia che hanno portato Gianluca Buonanno a conquistare grandi traguardi in politica ed un posto importante nel cuore di tutti i Valsesiani».