Minacce alla ex, nei guai un 50enne

Non si è rassegnato alla fine della loro storia e ha iniziato a tempestare di telefonate la ex compagna, con la quale aveva convissuto per qualche tempo nel vicino casalese. A un certo punto, le telefonate si sono fatte anche minacciose e la donna, che da febbraio a maggio ha vissuto in un clima di crescente preoccupazione, si è così rivolta ai carabinieri.

Al termine di una breve indagine i militari di Balzola hanno denunciato per minacce un santhiatese 50enne, con alcuni precedenti di polizia: come purtroppo succede spesso a farne le spese è stata la sua sua ex, una 49enne di Villanova Monferrato, assillata da telefonate dai contenuti sempre più preoccupanti.