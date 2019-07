Palio dei Rioni ad Alice Castello - FOTO

Sabato 6 luglio si è conclusa la terza edizione del torneo dei rioni di Alice Castello, iniziata il 22 giugno. L'iniziativa è realizzata dai giovani del Gruppo Partecipazione Giovani "DEN” animato dall’Associazione Itaca, in collaborazione con la Pro Loco e il Comune.

Due settimane di giochi e di sfide tra i quattro rioni, preceduta da una gara di “cura collettiva dello spazio pubblico”. Infatti, per il secondo anno di fila, i rioni hanno aderito all’iniziativa “ABC – Adotto Bene Comune”, prendendosi cura di un angolo del proprio rione. Il rione Prelle ha restituito splendore al lavatoio davanti a San Rocco, il rione Jurales si è prodigato nel restauro di tutte le panchine di via Borgo d’Ale, il rione Mandulera ha risistemato il Peso pubblico e l’antistante aiuola, creando un “benvenuto” per chi accede in paese. Infine il rione Avate, che si è aggiudicato, grazie al creativo lavoro, i primi punti del torneo, ha riqualificato l’area del vecchio pozzo tra via Bottego e via Cavour, con installazioni storiche e artistiche.

La prima settimana ha visto impegnati i contendenti in tantissime sfide, tra cui la “caccia al Porko”, torneo di scopone e scala quaranta, di bocce, di pallavolo e di tiro alla fune. Numerose le dispute dedicate ai ragazzi più giovani, come la Pallabase, la corsa coi sacchi e la corsa a tre gambe. Molto partecipati gli eventi, come il Quizzone, la Battaglia navale umana e la staffetta delle carriole. Anche quest’anno la conclusione è stata affidata alla corsa delle macchine auto costruite. Con il passare delle edizioni, i manufatti sono sempre più belli e competitivi.

La seconda settimana è stata totalmente dedicata al torneo di calcio che si è concluso con un momento di festa con tutti i partecipanti.

Il torneo, per il secondo anno consecutivo, è stato vinto dal rione Mandulera. Ma, durante la serata finale, sono stati premiati anche gli altri rioni per la creatività, la correttezza e i migliori addobbi.