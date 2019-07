Fuga di gas in un appartamento di Livorno Ferraris, in corso Leone Giordano. Intorno alle 16.45 di domenica una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è stata allertata per una sospetta fuga gas. Con gli strumenti appositi, il personale ha rilevato un'anomalia nelle vicinanze di un appartamento che è stato areato. Dopo aver effettuati tutti i controlli del caso, la squadra ha fatto rientro in sede.