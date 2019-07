SiAmo Vercelli: eletta la segreteria politica

Avevano assicurato di voler continuare la propria esperienza di lista civica e di voler portare avanti i progetti ideati in occasione della campagna elettorale.

Così, prima del periodo delle ferie, SiAmo Vercelli ha organizzato la riunione per l'elezione dei nove componenti della segreteria politica del movimento: resterà in carica nel periodo luglio 2019 - giugno 2021.

Nove i componenti dell'esecutivo: 5 membri vengono eletti ogni due anni dall’Assemblea, 2 sono consiglieri comunali in carica e 2 sono ex consiglieri comunali, in carica nella passata amministrazione, eletti ogni due anni dall’assemblea.

A tracciare le linee guida strategiche e operative del movimento per i prossimi due anni saranno Alberto Perfumo, Renata Torazzo, Gian Luca Zanoni, Luca Simonetti, Piero Boccalatte, Alessandro Brullo, Luca Borasio, Roberta Petrino e Tommaso Bertani.