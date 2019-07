Lega: "Grazie ai militanti e agli ospiti della festa"

Riceviamo e pubblichiamo.

Per il secondo anno consecutivo a Vercelli, venerdì 5 e sabato 6 luglio si è svolta la festa provinciale della Lega.Terminati i due giorni di festa vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti: On. Riccardo Molinari, Paolo Tiramani, Flavio Gastaldi, Cristina Patelli ed Elena Murelli, i consiglieri regionali Alessandro Stecco, Angelo Dago e molti altri esponenti politici regionali di altre province, il segretario cittadino Gian Carlo Locarni, il sindaco Andrea Corsaro con assessori e consiglieri comunali.

Non si può dimenticare, inoltre, il costante impegno dei militanti della sezione, la bocciofila di Porta Torino per il grande aiuto e la disponibilità dimostrataci nonché tutte le persone che hanno scelto di trascorrere qualche ora in nostra compagnia. Purtroppo le criticità climatiche hanno fatto sì che la festa sia terminata prima del previsto riportando altresì danni in città e paesi limitrofi; siamo vicini ai cittadini, agricoltori e imprenditori che ne hanno risentito maggiormente.

Questi giorni hanno voluto essere festeggiamento e ringraziamento per il grande risultato raggiunto all’ultima tornata elettorale dalla provincia di Vercelli e soprattutto dalla nostra città, con la convinzione che insieme potremo fare sempre meglio.

Vercelli riparte grazie a tutti.