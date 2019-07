Consumatori, a Pinerolo un nuovo Caf in collaborazione con Unc Piemonte

Il Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, fondato e presieduto dall’avvocato Patrizia Polliotto, inaugura una collaborazione tesa a potenziare i servizi di assistenza offerti ai consumatori.

A Pinerolo, infatti, la sede UNC in viale Cavalieri d’Italia 14, di cui è responsabile l'avvocato Samuele Perassi, giovedì 11 luglio dalle 18 alle 20.30, verrà presentata la nuova partnership siglata con il CAF CDL, nella persona di Vera Petrillo, mediante un aperitivo offerto a quanti vorranno partecipare per conoscere da vicino i nuovi, molteplici servizi.

“UNC Piemonte è lieta di instaurare un rapporto di reciproca collaborazione con la dottoressa Vera Petrillo del CAF CDL, quale strumento a integrazione degli ambiti di consulenza ai consumatori pinerolesi. Siamo certi che questo è il primo passo di un percorso destinato a crescere nell’ottica della tutela dei cittadini del comprensorio”, spiega Patrizia Polliotto.

Per informazioni, CAF CDL 392 5435722, UNC Piemonte 347 3106063.