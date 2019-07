Grandine, chiesto lo stato di calamità

Si chiarirà in questi giorni la portata dei danni causati dalla violenta grandinata che sabato sera si è abbattuta su ampie zone del vercellese.

Chicchi di grandine grandi come palle da golf hanno distrutto tutto ciò che incontravano sulla loro strada: parabrezza, tettoie, pannelli fotovoltaici, tegole. Un disastro di proporzioni notevoli per centri come Olcenengo, Asigliano, Stroppiana e Montonero.

Già nella giornata di domenica, i sindaci dei centri più colpiti hanno preannunciato l'intenzione di chiedere lo stato di calamità, raccomandandosi con i cittadini di documentare i danni subiti attraverso immagini e documentazione contabile.

Non si contano, inoltre, le auto danneggiate dalla furia delle grandine in alcuni casi con danni enormi.

Grandissima preoccupazione anche tra i risicoltori che rischiano di veder compromesse le produzioni, soprattutto nelle zone maggiormente colpite.