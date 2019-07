Alla scoperta della Guardia di Finanza e delle sue mille attività

I bambini del centro estivo dell’Oratorio Santa Cecilia di Caresanablot hanno effettuato una visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per parlare di cultura della legalità economica.

L’iniziativa è riconducibile al Protocollo d’intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca finalizzata a promuovere, nell’ambito dell’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, un programma di attività a favore degli studenti della scuola primaria.

L’intento è di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, nonché dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’incontro con le Fiamme Gialle si è svolto attraverso un’esibizione dell’unità cinofila in forza al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Riva Valdobbia, in cui Sky, uno splendido esemplare di border collie, ha cercato e trovato alcuni bambini appositamente nascosti nella struttura. Sono seguiti poi una breve presentazione del Corpo della Guardia di Finanza e la proiezione di un cartone animato (protagonista il grifone Finzy) orientato a: creare e diffondere il concetto di “sicurezza economica e finanziaria”; affermare il messaggio della “convenienza” della legalità economico-finanziaria; stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dal Corpo, quale organo di polizia vicino a tutti i cittadini, di cui tutela il bene fondamentale delle libertà economiche.

I ragazzi e gli accompagnatori si sono dimostrati entusiasti dell’iniziativa.