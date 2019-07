Lutto nel mondo della cultura: addio al professor Guaita

Vercelli dice addio a un uomo di cultura, stimato insegnante, apprezzato da quanti l'hanno incrociato sulla propria strada. E' morto il professor Giovanni Guaita, già docente di Italiano, Latino e Greco in diverse scuole della provincia e, soprattutto, al Liceo Classico Lagrangia, dove lavorò per buona parte della sua carriera - a partire dalla fine degli anni '60, conquistando l'affetto e la stima di colleghi e di generazioni di studenti.

Guaita aveva 97 anni e, nel tempo, si era dedicato alla traduzione in vercellese della Divina Commedia, vera e propria passione della sua intera vita. La traduzione dell'opera dantesca, portata a termine insieme a Federico Bavagnoli, occupò anni e anni e confluì poi in una pubblicazione data alle stempe primi anni Duemila.

Da decenni viveva in via Dante, nel condominio all'angolo di via Dionisotti, apprezzato e benvoluto da quanti lo conoscevano. Vedovo da tempo, lascia il figlio Alessandro: la data dei funerali verrà stabilita a breve.