"La campagna elettorale è finita: adesso dovete governare"

La lista civica” Vercelli con Maura Forte” sente il dovere di esprimere le seguenti considerazioni in merito alla lettera dell’assessore Pozzolo pubblicata su infoVercelli24 in data 5 luglio 2019.

La replica si basa innanzitutto su considerazioni linguistiche e lessicali: in tutto lo scritto è evidente l’uso dell’iperbole, figura retorica che consiste nell’esagerare oltre il limite della credibilità, fino all’assurdo, un concetto. Basta porre l’attenzione sugli aggettivi e i vocaboli usati nel testo “sfacciataggine, piano quinquennale di disordine e sporcizia, la più radicale assenza di visione a lungo termine…”

Nessun commento sul livore e l’intento denigratorio, piuttosto una domanda: Perché? Queste sono argomentazioni da campagna elettorale, ottenuto il potere si ha il dovere di governare, il compito di controllare è dell’opposizione, o si vuole tacitare anche questa chiedendo un atto di fede sull’infallibilità della nuova giunta, eletta democraticamente a maggioranza, piena ma non plebiscitaria, come la lettera citata vuol far credere. Sembra quasi che l’assessore si sia sentito preso in castagna per l’incuria documentata dalle foto e, fedele al motto “la miglior difesa è l’attacco” abbia dato sfogo alla retorica di “regime” tanto in voga in questo momento.

Ci teniamo a sottolineare la nostra indipendenza da qualsivoglia logica di partito, non dobbiamo rispondere a nessuno se non alla nostra coscienza civica, quella stessa che ci ha indotti a scendere in campo e a “metterci la faccia”.

Perciò, assessore Pozzolo, si rassegni: non ci disperderemo in mille rigagnoli, non abbiamo posizioni di potere, anche ben remunerate da difendere, questa è la nostra forza! Non siamo ricattabili né sprovveduti e continueremo a vigilare sul vostro operato, ben felici, peraltro, di sottolineare i vostri eventuali successi, perché sarebbero tutti a favore della nostra città, come a favore di Vercelli sono state innumerevoli iniziative messe in essere dalla giunta Forte, testimoniate anche da documenti ufficiali Istat.