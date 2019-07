Muore a 26 anni nell'auto "infilzata" dal guard rail

Schianto mortale nella notte fra venerdì e sabato lungo la Sp206.

Un giovane dominicano di 26 anni, residente da poco a Balossa Bigli, ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua Mercedes Classe B contro un guardrail nel tratto fra il ponte della Gerola e Sannazzaro de' Burgundi.

L'uomo sposato con due figli, nei pressi del bivio con la Sp4 ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro il manufatto. Alla base della tragedia Un colpo di sonno o forse una disattenzione risultata fatale per il giovane, la scena che si è presentata davanti ai primi soccorritori è stata raccapricciante, l'uomo è stato infatti schiacciato dal motore dell'auto.

Purtroppo la barriera in metallo si è infilata all'interno dell'abitacolo per una quindicina di metri. Il conducente è morto sul colpo. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118, con un'ambulanza della Croce d'Oro di Sannazzaro, i Vigili del Fuoco di Mede, coadiuvati dai Carabinieri che sono intervenuti per ricostruire la dinamica dell'impatto