Fuori strada, l'auto si incendia. Grave un 28enne

Grave incidente questo pomeriggio (sabato) intorno alle 13:30 sulla Sp26 fra Mortara e Ceretto. L'auto guidata da un ragazzo di 28 anni è finita in un fosso e ha preso fuoco, con il conducente che non è riuscito ad uscire dall'abitacolo diventato così una trappola rovente di lamiere. I soccorsi sono giunti immediatamente sul luogo dello schianto: i Vigili del Fuoco con due squadre provenienti da Robbio e da Vigevano, che hanno estratto il ragazzo dall'auto dopo aver estinto le fiamme, un'ambulanza della Croce Rossa Mortara e l'elisoccorso proveniente da Alessandria, che ha trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, il giovane in gravi condizioni a causa di un trauma cranico-facciale e delle ustioni di terzo grado riportate alle gambe e a una mano, la prognosi è riservata. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Vigevano per ricostruire i contorni del terribile impatto.