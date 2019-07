I saldi debuttano con una Notte Bianca nel segno della musica

Saldi al via, tra occasioni e divertimento. Parte la stagione degli sconti e, come avviene da alcuni anni a questa parte, è la Notte Bianca a festeggiare questo momento molto atteso da consumatori e commercianti.

La Ascom White Night, organizzata con l'appoggio di Comune e Asm, debutta già nel pomeriggio, a partire dalle 16, con il “Fora Tut”, occasione di fare acquisti a prezzi concorrenziali che proseguirà per tutta la serata. Dalle 18 “Street Food vercellese”: aperitivi, apericena, degustazioni, cena all’aperto proposte dai locali e dai bar cittadini che potranno anche proporre musica dal vivo e dj set e, per i più piccoli, sotto i portici di via Cavour, “La stanza dei sogni” che propone giochi da tavolo, giochi di ruolo, l’Harry Potter Quiz e altre attività ludiche.

Alle 21, in piazza Cavour, arriva il Pianoforte Gigante, visto nella trasmissione “Tu si que vales, prima suonato con i piedi dagli artisti professionisti, che in un secondo momento si presteranno all’interazione con il pubblico.

Sulle note di Despacito, il Big Piano ha raggiunto, sul web, più di un miliardo di visualizzazioni, diventando un fenomeno virale.

Su un piano di sette metri collocato a livello pavimento, questa crew di artisti poliedrici, seguiti e coordinati dal loro professore, musicista e coreografo, creano ogni tipo di melodia. Il divertimento, dunque, è assicurato. Le occasioni di shopping anche: ci penseranno i commercianti vercellesi a proporle