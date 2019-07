Stop all'accattonaggio: Cigliano multa chi chiede l'elemosina

Sanzioni da 250 a 1.500 euro, a Cigliano, per chi chiede l'elemosina in strada, vicino ai supermercati o alle chiese, nei locali e tra i banchi del mercato. Lo stabilisce un'ordinanza emessa dal sindaco Diego Marchetti "per offrire un maggiore senso di sicurezza ai cittadini e per evitare comportamenti illegali".

L'ordinanza evidenzia che "Questi comportamenti generano una perdita del senso di sicurezza individuale e portano a un sostanziale decadimento delle condizioni di vivibilità della città, arrecando inoltre disturbo al decoro urbano". I casi di indigenza e bisogno, si legge ancora nel documento, verranno segnalati ai Servizi sociali che si occuperanno di stabilire la forma più adeguata di intervento e, qualora la persona sanzionata sia un migrante ospite di strutture di accoglienza la multa sarà inviate al responsabile della struttura.