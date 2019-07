Il saluto del Prefetto ai Vigili del Fuoco

Un saluto cordiale, nel segno della collaborazione sviluppata nelle situazioni di emergenza che Prefettura e Comando dei Vigili del Fuoco hanno gestito in questi anni con impegno e professionalità. Prima di lasciare Vercelli, il prefetto Michele Tortora si è recato in visita alla caserma di viale Aeronautica dove, accolto dal comandante, Giuseppe Calvelli, e dal personale in servizio, ha ringraziato per l'impegno, la professionalità e la dedizione che i Vigili del Fuoco hanno sempre dimostrato.

Il Comandante, a nome di tutti gli uomini e le donne in servizio, ha ribadito l'apprezzamento per la vicinanza che la Prefettura ha sempre dimostrato nell'affrontare le varie problematiche e, in particolare, per la sensibilità dimostrata dal prefetto Tortora nel coordinare le varie componenti del soccorso e della pubblica siciurezza.