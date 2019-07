A fuoco un ettaro di bosco

Un ettaro di bosco, sottobosco e sterpaglie sono andate a fuoco, nel pomeriggio di venerdì, a Motta de' Conti. Per domare il rogo sono intervenute una squadra del Comando Provinciale di Vercelli e una del distaccamento permanente di Casale Monferrato. Il rogo, divampato intorno alle ore 14.30, ha interessato una ex cava nella zona del fiume Sesia. Le squadre intervenute, oltre a provvedere allo spegnimento dell incendio hanno effettuato una azione di bonifica in tutta l'area interessata.