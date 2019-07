Via i rifiuti dalle strade provinciali

Nell'ottica di promuovere il rispetto dell'ambiente e dei beni pubblici sta proseguendo l'attività di pulizia e rimozione dei rifiuti dalle banchine delle strade provinciali.

"In questi giorni - si legge in una nota della Provincia - prosegue l'opera di pulizia e sgombero rifiuti lungo le nostre strade. Ecco i mezzi al lavoro sulla SP71 in territorio Comunale di Serravalle Sesia e Guardabosone".

Lo sforzo è quello di diffondere il più possibile la cultura del rispetto dell'ambiente e dei beni pubblici e di combattere concretamente l’inciviltà.