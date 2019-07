Frutta marcia a terra: e le api conquistano la piazza

Hanno lasciato avanzi di frutta a terra e tra le cassette vuote. Così, prima che il personale di Asm potesse ripulire, l'area si è riempita di api. E nessuno, a quel punto, se l'è sentita di intervenire temendo che le api potessero reagire, attaccando chi portava loro via il "pasto".

Così, per parte del pomeriggio di venerdì, un'area di piazza D'Azeglio, dove nei giorni di mercato trovano spazio due ambulanti di frutta e verdura, è stata impraticabile. Sono stati chiamati i vigilli del fuoco che hanno transennato la zona in attesa della rimozione dei rifiuti.

Poi, intorno alle 17, un addetto della coopertiva di pulizia e il personale Asm hanno portato via cassette e avanzi di frutta, ripristinando il decoro dell'area. Viste le temperature di questo periodo, sarebbe senza'altro auspicabile che gli ambulanti evitassero di lasciare all'aperto avanzi di cibo al momento di smontare i propri banchetti. Non solo per una questione di decoro e pulizia, ma anche per evitare possibili disagi derivanti dall'arrivo di api e vespe.