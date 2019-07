A 80 anni torna a scuola e supera l'esame di Maturità

A 80 anni ha raggiunto il traguardo della Maturità, diplomandosi ragioniere. E, ora che può dedicarsi allo studio e ai libri, vuole proseguire questa bella esperienza iscrivendosi alla Facoltà di Economia. Lui è Roberto Iacona, vive a Trino e, nei giorni scorsi, ha superato l'esame di stato dopo aver frequentato il corso serale del Cavour di Vercelli.

Nella sua vita Roberto Iacona si è spostato tanto, seguendo il lavoro ovunque se ne presentasse l'occasione: italiano nato in Eritrea, a soli 9 anni ha iniziato a guadagnarsi la vita nelle fabbriche, nelle aziende artigiane, ma anche in giro per il mondo come vigile del fuoco prima e piccolo imprenditore poi. Una vita spesso dura, caratterizzata da tanti momenti di difficoltà. Una vita nella quale, per molto tempo, c'è stato poco spazio per poter approfondire lo studio come Iacona aveva desiderato fare.

E' negli ultimi anni che questo studente speciale ha deciso di rimettersi in gioco: corso serale di Ragioneria e poi esame di Maturità - quella nuova, sperimentata per la prima volta, tra l'altro. E, tra quei ragazzi che potevano essere i suoi nipoti, Iacona non ha certo sfigurato. All'orale ha parlato di Sciascia e di economia aziendale; si è dimostrato all'altezza delle aspettative e ha superato l'esame. Un traguardo raggiunto, certo, ma anche un porto da cui salpare per nuove avventure: a Iacona le idee non mancano e la tenacia per realizzarle nemmeno. Un applauso e un "In bocca al lupo" a questo studente davvero speciale.