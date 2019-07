"Auguri al nuovo sindaco, ma nessuno ha la bacchetta magica e lo stiamo già notando"

Riceviamo e pubblichiamo.

La nuova Amministrazione è insediata ed è operativa a tutti gli effetti. Occorre pertanto augurare al sindaco Corsaro, agli assessori e a tutti i consiglieri una azione di governo serena, aperta alla partecipazione con l’obiettivo del bene della città.

Nel contempo desidero ringraziare i tanti cittadini che ci hanno votati sia il 26 maggio che il 9 giugno, credendo nella mia coalizione, con l’impegno di interpretare al meglio la loro fiducia rappresentandoli in Consiglio Comunale, sui banchi dell’opposizione, garantendo una azione seria, vigile e costruttiva.

La campagna elettorale è stata una esperienza difficile, a tratti molto sgradevole, caratterizzata da toni eccessivi. Sovente è mancato il rispetto delle persone, rispetto che deve essere alla base di qualsivoglia relazione.

Vorrei che questo clima di scarso profilo, vissuto sia nei rapporti interpersonali, ma ancora di più sui social, giunga al termine e la dignità di un corretto dibattito politico possa emergere. Auspico sia terminato il tempo delle falsità, degli attacchi gratuiti, delle montature di casi inesistenti: tutto ciò non ha fatto onore alla politica locale. Non mi appartengono, non ci appartengono questi sistemi!

Si è insediato il nuovo Consiglio Comunale, luogo di massima espressione della Democrazia e del dibattito politico della Comunità. Anche dai banchi dell’opposizione è importante svolgere con serietà e impegno un ruolo che appartiene alla logica dell’alternanza costituendo uno stimolo che evita l’appiattimento, la collusione, il deterioramento della politica.

E’ chiaro che il traino della Lega di Salvini con una percentuale di consensi in continua crescita abbia trascinato anche l’Amministrazione del Comune di Vercelli all’alternanza come peraltro in molte altre città del nostro Paese. Una Lega che nella nostra Provincia ha un epicentro in Valsesia e come da loro dichiarato ‘hanno conquistato anche Vercelli’. Una forza politica che sarà certamente determinante nelle scelte relative alla nostra città.

Un augurio al sindaco e alla giunta con l’auspicio che il prezioso ruolo che stanno ricoprendo sia svolto con competenza, passione, e soprattutto che l’amore per la città sia il denominatore comune.

Sebbene siano solo poche le settimane di lavoro della nuova Amministrazione, voglio segnalare lo stato di abbandono nella pulizia della città. Abbiamo affrontato tante difficoltà combattendo giornalmente contro comportamenti incivili e spiace constatare il peggioramento della situazione, a riprova comunque che nessuno possiede la bacchetta magica.

Da tifosa dell’Hockey Amatori sono molto dispiaciuta per la mancata iscrizione al campionato A1. Tanto impegno per raggiungere un sogno dei tanti tifosi perso in un soffio. E’ stato un peccato per lo sport vercellese, per la nostra città.

Noi abbiamo consegnato un Comune in ottime condizioni economiche, con tanti progetti già finanziati e pronti per essere realizzati, altri in corso di realizzazione, un importante insediamento che darà una svolta economica alla nostra città ed al nostro territorio. La nostra azione sarà proprio quella di vigilare e di agire con una azione costruttiva nell’interesse della città di Vercelli.