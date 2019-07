Camion di gasolio rovesciato sulla A4

Una cisterna di gasolio si è rovesciata a poca distanza dal casello autostradale di Novara Est, sulla A4. E' successo nel pomeriggio di giovedì, per fortuna senza conseguenze per il conducente, ma la tipologia di materiale trasportato ha reso necessario un rapido intervento dei vigili del fuoco di Novara, chiamati a mettere in sicurezza l'area. Il personale ha effettuato il travaso del gasolio grazie all'attività di nuclei specializzato per poi rimuovere il camion, mettendo in sicurezza l'area. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti anche i mezzi del 118, la polizia stradale e il personale della società autostradale.