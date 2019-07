Mille chilometri in 30 ore: il ciclista Borini pedala per Anastasia

Orlando Borini, cercherà di battere il record del mondo percorrendo 1.000 chilometri in bicicletta in 30 ore.

Dopo aver rimandato l’impresa programmata per sabato 29 giugno per il gran caldo, sabato 7 luglio, alle ore 16, partendo da Gattinara (corso Valsesia – fronte Villa Paolotti), Borini cercherà di coronare il sogno di battere il record del mondo, attualmente detenuto dal corridore spagnolo Francisco Rodriguez che ha percorso tale distanza in 31 ore e un minuto.

Per la scalata al record, sfumata lo scorso anno per problemi al ginocchio, Orlando Borini dovrà percorrere per ben 52 volte il percorso prescelto, che si snoda tra Gattinara e Serravalle Sesia; un circuito di 19 chilomentri e 63 metri, più un mini circuito in Gattinara per i rimanenti 9 chilometri.

L’arrivo è previsto nel pomeriggio di domenica 7 luglio sempre a Gattinara.

L’impresa, che sarà trasmessa su “Pianeta Sport”, oltre all’innegabile valore sportivo ha una valenza di solidarietà, infatti dai proventi della vendita dei gadget, appositamente realizzati per tale appuntamento, si contribuirà a sostenere le cure della piccola borgosesiana Anastasia, nota come la “Principessa dei tubicini”.

L’atleta che nel tempo libero si dedica agli allenamenti attraverso un’accurata preparazione fisica, già nel 2009 era riuscito a percorrere la distanza di 1000 chilometri in 30 ore, purtroppo in quell’occasione non era stato possibile certificare il record.

«È con vero piacere che sosteniamo Orlando Borini in questa sfida – commenta il sindaco Daniele Baglione – un’impresa sportiva che è insieme un’iniziativa di solidarietà per sostenere le spese mediche della piccola Anastasia: “La Principessa dei Tubicini”. A Orlando che deve sfidare anche il sole cocente di questi giorni il mio “in Bocca al lupo” e tutto l’incoraggiamento possibile affinché possa battere il record del Mondo e regalare un nuovo importante successo sportivo al nostro territorio e a tutta l’Italia».