Cilavegna, trovato morto in casa a 56 anni

Lutto a Cilavegna per la scomparsa di Massimo Guida. Questa mattina l'ex consigliere comunale negli anni '90, nonché dipendente della tipografia che ha sede in paese, è stato trovato da un amico privo di vita nella sua abitazione.

Aveva 56 anni ed era molto noto in paese e, per il lavoro svolto, anche in tante zone del vercellese.

Probabilmente a stroncarlo è stato un malore. Guida da alcuni anni viveva da solo, dopo la scomparsa della madre. Ancora da stabilire il giorno esatto delle esequie funebri, anche se c'è l'ipotesi che vengano celebrate venerdì 5 luglio alle 9,30.