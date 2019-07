Amatori, la vita continua

Due anni fa, fu tra gli artefici della cavalcata dell'Amatori verso la A1. L'anno scorso, Alvise Racioppi, è rimasto alla finestra. Ora che la barca sta affondando, ecco che Racioppi, con elegenza, scrive sul suo profilo di facebook delle parole che sono un invito a ripartire. Certo la B è un boccone amaro, ma la vita dell'Amatori continua. Ecco il testo di Racioppi

La sopravvivenza dell’Amatori è il desiderio di tutti i tifosi e addetti ai lavori! Quindi, bisogna riconoscere al presidente di aver fatto una importante e responsabile scelta pagando l’iscrizione. È stato un atto dovuto ma non scontato, va quindi ringraziato. Capisco che le polemiche dell’anno scorso non abbiano aiutato nessuno, soprattutto la stessa squadra. La stagione è terminata con una fantastica salvezza, grazie ad un incredibile team ed il contributo di un allenatore bravo e preparato; Vercelli è stata anche un trampolino di lancio,nel panorama nazionale, per tutti loro e noi non possiamo che esserne orgogliosi. Adesso, però, dobbiamo lavorare alacremente per salvare lo sport vercellese e soprattutto il mondo hockeYstico in generale, tutti insieme appassionatamente.