Autoscala in arrivo per i Vigili del Fuoco

l Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vercelli avrà finalmente l’autoscala richiesta da mesi. Martedì mattina la Direzione Centrale delle risorse logistiche e strumentali del Ministero dell’Interno ha comunicato l’immatricolazione del mezzo. Soddisfatti i rappresentanti locali e nazionali del M5S, che avevano da tempo avviato una battaglia affinché il Comando venisse dotato dell’autoscala.

L’assenza di un’autoscala nella Valsesia limitava fortemente la rapidità d’intervento ai piani alti ed esponeva a maggiori rischi i vigili. Da troppo tempo la nostra richiesta era rimasta inevasa. Lunedì finalmente abbiamo invece ricevuto la notizia che aspettavamo.

Sul tema, avevano anche presentato un’interrogazione al Ministero dell’Interno chiedendo un intervento immediato a tutela della sicurezza dei cittadini e del personale dei Vigili del Fuoco.

Abbiamo segnalato al Ministero come su tutta la provincia fosse presente una sola autoscala da incendio e come spesso la squadra di Vercelli fosse tenuta a coprire per interventi di soccorso i limitrofi territori provinciali di Pavia, Novara, Torino, Ivrea e Biella con i necessari ed inevitabili aggravi sui tempi di percorrenza. Abbiamo quindi iniziato un pressing costante nei confronti del Ministero e finalmente la nostra richiesta è stata accolta. Ora i vigili del fuoco di Vercelli avranno l’autoscala. Un primo importante passo, che accogliamo con soddisfazione e sollievo, ora proseguiamo per colmare la carenza di personale.