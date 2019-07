Incendio in casa: intossicati fratellini di uno e due anni

Due bambini di uno e due anni sono rimasti intossicati nell’incendio dell’appartamento dove vivono, nel quartiere di S.Agabio alla periferia nord di Novara. Il più piccolo è stato ricoverato in pediatria e non è in pericolo di vita. Il più grande, in arresto cardiaco, è stato rianimato sul posto da personale del 118, dopo un primo ricovero in rianimazione al “Maggiore” di Novara, il bambino è stato trasferito in elicottero al Regina Margherita di Torino dove hanno un'apposita camera iperbarica per bambini.

Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio di oggi: sembra che l’incendio abbia preso origine dalla cucina e poi si sia velocemente propagato al resto della casa. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno prestato soccorso per primi ai due bambini, che in quel momento erano soli in casa. trascinandoli fuori dall’appartamento in fiamme.

Leggermente intossicati anche un vigile del fuoco e una bambina di undici anni, che però non era all’interno dei locali andati a fuoco, ed è stata portato in ospedale per accertamenti.

I vigili del fuoco di Novara con quattro autopompe hanno lavorato per diverse ore per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza lo stabile. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Novara Alessandro Canelli con il vicesindaco Caressa e l’assessore alla sicurezza Piantanida