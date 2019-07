Pugno in faccia alle giostre: denunciati due ragazzini

Per difendere alcuni ragazzini, infastiditi da due giovani di poco più grandi, si sarebbe preso un brutto pugno in faccia, rimendiando lesioni guaribili in un mese.

E' sfociata in una querela, nei confronti di due giovanissimi (ragazzi addirittura minorenni), una lite scoppiata nella zona del luna park di viale Varallo, a Borgosesia. A rivolgersi ai carabinieri un uomo, pure lui residente nella cittadina valsesiana, che, secondo quanto è stato possibile ricostruire, era intervenuto per chiedere conto ai due di alcuni comportamenti giudicati troppo sopra le righe tenuti nei confronti di altri ragazzini presenti nell'area. La discussione successiva, però, sarebbe rapidamente degenerata e uno dei minorenni avrebbe colpito al volto l'adulto con un pugno.

Sul posto sono poi intervenuti carabinieri e polizia municipale: i ragazzini sono stati sentiti dalle forze dell'ordine che si occuperanno di ricostruire l'accaduto mentre l'adulto, che ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso, ha sporto denuncia.