Il termometro torna a salire: Vercelli tra le città più calde

Torna il grande caldo e, venerdì, Vercelli sarà tra le città "roventi". Nonostante gli annunciati temporali (che in città, però, non si sono ancora visti...) l'afa ha continuato a picchiare duro in questi giorni e, per il fine settimana, sarà anche peggio.

Secondo il sito www.iLMeteo.it, l’alta pressione sub tropicale tornerà a portare il caldo africano su tutto il nord, causando un nuovo e deciso aumento termico. Tra venerdì e sabato infatti i termometri saliranno fino a 36-37 gradi e, fra le città più calde ci sarà Vercelli, in compagnia di molti capoluoghi di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna: Asti, Alessandria, Milano e poi Verona, Padova, Ferrara e Bologna.

E' bene dunque attenersi agli inviti che Asl e Comuni fanno per evitare che l'innalzamento delle temperature porti gravi conseguenze sulla salute, soprattutto nel caso di persone anziane o con particolari patologie.

Qui il link per controllare il livello di pericolo collegato alle ondate di calore previste per i prossimi giorni.