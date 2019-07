Biud10: torneo e festa in ricordo di Andrea Bodo - FOTO

Centodieci persone hanno partecipato all'annuale festa calcio-gastronomica “10 X SEMPRE” organizzata da Biud10 Onlus in ricordo di Andrea Bodo nell'area sportiva di Caresanablot.

Due ore di partite di calcio e poi una mega grigliata hanno caratterizzato la giornata che, tradizionalmente, segna anche la sospensione estiva delle attività dell'associazione in attesa della ripresa di settembre.

Più di 50 giocatori (tra cui anche bambini) hanno formato 4 squadre identificate dal colore delle nuovissime t-shirt Biud10: azzurro, grigio, verde e viola. Ha vinto il torneo la squadra azzurra che si è imposta nella finalissima sui grigi dopo la lotteria dei rigori . 3° posto a pari merito per i giocatori con la maglia verde e viola che hanno pareggiato nella finalina 3° e 4° posto.



Dopo il torneo si sono aggiunti ai giocatori altri amici per una grigliata con spiedini, costine, salamelle, hamburger, verdura ripiena, bruschette e tante altre prelibatezze accomapgnate dalla virra I feel Biud prodotta dal birrificio Sant'Andrea appositamente per l'associazione. E per non farsi mancare nulla alla fine gongorzola per tutti...



"Uno sponsor storico, che ci accompagna sin dalla nascita di Biud10, ci ha permesso grazie ad una generosa donazione di coprire i costi della grigliata cibo e bevande e delle t-shirt", spiegano dall'associazione.



Tutto Il ricavato della manifestazione, pari a 2.200 euro, verrà quindi utilizzato a supporto del nuovo progetto che verrà presentato a settembre.



"Biud10 ringrazia il sindaco e la Pro loco di Caresanablot che hanno concesso le strutture e attrezzature gratuitamente - concludono i volontari - Un ringraziamento particolare anche a Gianfranco Cafaro (detto Giannino) e Gianni Ornigotti (detto Mister) che hanno organizzato tutto l’evento nei minimi dettagli e soprattutto ai grigliatori che ci hanno deliziato con una grigliata memorabile: Renzo Portinaro, Paolo Melotti, Gianni Balzaretti e Gabriella Taverna".

E, come avviene da alcuni anni a questa parte, l'augurio di buone vacanze è accompagnato dall'invito a partecipare al concorso Biud10 in Italia e nel mondo: "Mandateci una foto che vi ritragga con la vostra polo, t-shirt o logo Biud10 vicino a qualche luogo simbolico dei posti che visiterete quest’estate e partecipate al nostro concorso", invitano da Biud10. Le immagini verranno pubblicate sul sito e le foto più belle, originali o simpatiche saranno premiate durante la cena in ricordo di Andrea Bodo che quest’anno si terrà sabato 28 settembre.