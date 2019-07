Pro, nuovi compratori?

Fatemi capire.

La cessione di giocatori dall'ingaggio pesante (Berra, Morra eccetera) ci sta se al timone della Pro Vercelli rimane Massimo Secondo, giusto? Farò una squadra di giovani, che si salvi i che magari faccia qualcosa di più, ha detto.

Ma se sta arrivano un nuovo compratore qui la cosa non quadra. O è un nuovo compratore che ragiona allo stesso modo (squadra giovane, si gioca al risparmio perché la C è dispendiosa; e allora scusate...) oppure no, vuol fare una squadra coi fiocchi, però dopo aver sfoltito la rosa. Vendendo Mammarella e Germano, cuore, polmoni e bandiere della Pro Vercelli?

Ripeto: qualcosa non quadra.