"Grazie della fiducia, lavorerò per esserne all'altezza"

Gentile direttore,

Ringrazio il sindaco Daniele Pane per la nomina a vice che mi onora profondamente e tutte le persone che in questi giorni, personalmente e tramite i mezzi di comunicazione, mi hanno espresso la loro stima e rinnovato la loro fiducia.

Spero di essere all’altezza, nei fatti, del ruolo che mi è stato attribuito anche se non sarà facile raccogliere l’eredità del mio predecessore Roberto Rosso che ha ricoperto questo ruolo con il carisma e l’intelligenza che da sempre caratterizza la sua illustre figura politica.

A Roberto rinnovo gli auguri per il nuovo e meritato incarico di assessore regionale.

Durante l’anno trascorso ho cercato, insieme al sindaco che ha tracciato con concretezza e lucidità la linea politica da seguire, agli altri assessori e ai componenti della nostra squadra, di lavorare con profitto e determinazione e ringrazio i miei “compagni di viaggio” per l’affetto che mi hanno dimostrato, facendomi sentire parte di una famiglia in un momento molto difficile della mia vita.

Credo che i risultati dell’impegno profuso in questo anno siano sotto gli occhi di tutti e, nonostante il percorso sia ancora lungo e non mancheranno ostacoli ed errori, sono certa che riusciremo a rendere Trino - e Robella - una città migliore.

Desidero esprimere la mia ammirazione per il sindaco che in questo anno ormai trascorso, a dispetto dalla sua giovane età, non si è lasciato scoraggiare dalle tante polemiche, spesso strumentali e poco costruttive, ma soprattutto dagli attacchi personali gratuiti ed ingiustificati che, tra l’altro, fanno poco onore soprattutto a chi li alimenta.

Faccio, infine, gli auguri di buon lavoro anche al nuovo assessore Roberto Gualino al quale do il benvenuto in giunta.