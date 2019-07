Tiramani: «Una nuova autoscala per i Vigili del fuoco di Vercelli»

"Lo avevamo promesso, e ora è arrivata la comunicazione ufficiale del Ministero dell'Interno: il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vercelli fra pochi giorni avrà a disposizione un nuovo automezzo, un'autoscala grazie alla quale affrontare al meglio le emergenze più delicate sul territorio".

L’on. della Lega Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia e membro della commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, commenta con soddisfazione il semaforo verde del Ministro Salvini, che va a sanare una oggettiva carenza sul fronte del ‘parco automezzi’, strumenti di pronto intervento fondamentali per l’attività dei Vigili del Fuoco.





"Il Conapo, sindacato di categoria, ha segnalato questa esigenza in occasione della recente visita a Vercelli del Senatore della Lega Stefano Candiani, Sottosegretario al Ministro degli Interni. La Lega, come sempre, non ha perso neanche un giorno di tempo, ed è intervenuta, sbloccando la situazione. Sono davvero soddisfatto: i Vigili del Fuoco svolgono un'attività delicata, pericolosa, di grande valenza sociale. Consentire loro di lavorare con strumentazioni adeguate è davvero il minimo: eppure per tanti anni non è stato così. Un grazie di cuore, da Sindaco e da vercellese, al Sottosegretario Candiani, e al Ministro Salvini”.