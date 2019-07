Suonava nel complesso “Tali e quali”, sapeva tutto di Totò, lo si incontrava spesso per le vie del centro. Da un po' di tempo, però, il notaio Francesco Boggia, 70 anni (era infatti nato nel giugno del 1949), era tornato al suo paese, Piedimonte Matese, nel casertano.

Nelle scorse ore è arrivata a Vercelli la notizia della sua morte.

Boggia era molto conosciuto, e per lo studio in corso Garibaldi, e per le sue passioni artistiche.