E' morto il giornalista Enrico Villa

All'età di 81 anni è morto, martedì pomeriggio all'ospedale Sant'Andrea, il giornalista Enrico Villa, firma storica della Gazzetta del Popolo, che a Vercelli aveva sede in via Dante. Grande esperto di risicoltura ed economia, per oltre un decennio (con le direzioni di Brizzolara e di Bassini) ha collaborato con il bisettimanale La Sesia.

Di Villa vanno ricordati anche i volumi "Scriviamo un libro insieme", le sue collaborazioni con l'avvocato Roberto Scheda, la sua militanza nel sindacato dei giornalisti. Era stato socio e addetto stampa del Kiwanis Club Vercelli e, soprattutto, era un Alpino, legatissimo alla sezione vercellese. Per decenni ha diretto "Alpin d'la Bassa", la rivista della sezione di Vercelli operando al fianco degli organizzatori del grande raduno dello scorso mese di ottobre.