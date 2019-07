Dalle montagne ai campi: giornata "calda" per i Vigili del Fuoco

Dalla Valsesia ai campi del vercellese. E' stata una giornata impegnativa per i Vigili del Fuoco, chiamati a interenire su incendi scoppiati per opposti motivi.

Questa mattina, sulle montagne di Fobello, sopra Varallo, un incendio si è sviluppato a una altezza di circa 1500 metri a causa dei rovesci temporaleschi della nottata. Sul posto sono intervenute, oltre alla squadra del distaccamento permanente di Varallo, i carabinieri, la Forestale, e il nucleo AIB. Successivamente è intervenuto il DOS di Torino che, valutata la situazione, ha chiesto alla direzione regionale l’intervento di un elicottero antincendio Eliossola. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

Nel pomeriggio, invece, un rogo ha interessato un campo coltivato a pisello proteico, in località Selva di Borgo d'Ale. Una squadra del distaccamento di Livorno Ferraris con Aps e pik up con modulo, e la botte del distaccamento di Santhià, sono intervenute sul vasto incendio, scoppiato mentre si stava provvedendo alla raccolta. L'incendio, scaturito forse dalla mietitrebbia che stava operando, si è poi propagato anche in un bosco adiacente. Per fronteggiare l'incendio, è stato fatto partire dal distaccamento di Santhià un mezzo boschivo. Principio di incendio anche per la mietitrebbia, subito messa in sicurezza.