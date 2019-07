I saluti del Prefetto ai Carabinieri vercellesi

Prima di lasciare Vercelli e il servizio, il Prefetto Michele Tortora si è recato alla Caserma Gunu Gadu di via Salvatore Vinci, per porgere il saluto di commiato ai Carabinieri, in vista del termine del mandato.

Accolto dal comandante provinciale, tenenete colonnello Andrea Ronchey, Tortora, prossimo alla pensione, si è trattenuto con una rappresentanza del personale.

Il Prefetto ha espresso parole di gratitudine e apprezzamento per il quotidiano, generoso impegno profuso dall’Arma vercellese, sottolineando in particolare l’intrinseca vocazione delle Stazioni alla prossimità, fondamento del controllo del territorio in ogni angolo del Paese.

Il Colonnello Ronchey, dal canto suo, nel ringraziare il Prefetto per la grande carica umana e professionale dimostrata nell’intero periodo della sua reggenza, e per la sapiente capacità di promuovere il proficuo rapporto di collaborazione tra Prefettura e Arma dei Carabinieri, in sinergia con le altre forze di polizia, gli ha formulato l’augurio sincero di tutti i Carabinieri della provincia.