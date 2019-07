Città videosorvegliata: dal centro agli ingressi

Con un investimento da circa mezzo milione di euro, i 17 punti di accesso della città verranno monitorati da un sistema di videosorveglianza: una rete di telecamere che registreranno le targhe di tutti i veicoli in entrata e uscita da Vercelli. Uno strumento importante, a disposizione delle forze dell'ordine per rintracciare mezzi segnalati, rubati, non revisionati.

La progettazione e l’esecuzione dell'inervento sono stati affidati a una ditta di Firenze e il. nuovo sistema di controlli verrà integrato con la rete di videosorveglianza cittadina e con il sistema centralizzato nazionale targhe e transiti del ministero dell’Interno. Il sistema segnala in tempo reale il passaggio di un veicolo presente, per qualche motivo, nelle banche dati e, grazie al sistema di videosorveglianza diffuso, diventa così possibile seguirne gli spostamenti all'interno della città e intervenire in caso di problemi.